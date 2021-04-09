Алексей Русских назвал свои приоритетные задачи на посту врио главы Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Годовой бюджет Ульяновской области планируется увеличить до 100 млрд рублей за ближайшие три года, сообщил врио губернатора региона Алексей Русских в областном правительстве. Это почти на 30 млрд рублей больше рекордного объема бюджета.

"Увеличение годового бюджета в области до 100 млрд за ближайшие три года, сейчас у нас 71 млрд. Это сложно, но, уверен, выполнимо. За последние пять лет моей работы в Московской области нам удалось совершить огромный рывок и войти в тройку лидеров экономик России. У нашей области, безусловно, не такие широкие возможности как в столичном регионе, но приблизиться к лидерам нам под силу, потенциала достаточно. Эта амбициозная цель заставит работать все институты власти на пределе всех возможностей", - сказал он, представляя приоритеты развития региона.

В качестве первого приоритета Русских назвал улучшение качества жизни людей в регионе, а также устранение "затратных и неэффективных инструментов, снижение административных барьеров". "Важную роль в этом должны сыграть, на мой взгляд, общественные организации, инициативные и неравнодушные граждане, депутаты всех уровней. Формат такого взаимодействия мы выработаем и предложим в самое ближайшее время", - сказал врио губернатора Ульяновской области.

Вторым приоритетом Русских обозначил "сохранение человеческого капитала и наращивание его потенциала". В числе приоритетов - повышение качества жизни, которое включает развитие здравоохранения, образования, доступности занятий спортом, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, общественный транспорт, сферы ЖКХ.

Отдельно Русских выделил сферу здравоохранения, отметив, что особое внимание будет уделено материально-техническому обеспечению лечебных учреждений. "Также важен вопрос обеспечения персонала и достойной оплаты труда медиков, начиная с младшего персонала и заканчивая узкими специальностями", - сказал врио главы региона.

Что касается кадровой позиции, врио губернатора отметил, что если надо кого-то уволить, то деление на свой-чужой он расценивает как предательство интересов жителей региона. "У нас есть общая цель - комфортная и достойная жизнь людей. Следовательно, будь честен перед собой и людьми. Если устал, то не задерживайся, иначе я нашей совместной работы не вижу", - сообщил Русских.

Ближайшие планы

В ближайшее время врио губернатора собирается осмотреть районы области, оценить состояние дорог, парков, дворов и бюджетных учреждений, а также встретиться с общественностью и руководителями.

Русских добавил, что начать свою работу хотел бы со знакомства с самим регионом. "Конечно, я не могу сказать, что он мне совсем не известен. Я бывал здесь - бывал на УАЗе и в 90-е годы видел, что здесь происходило. Буду встречаться с людьми, посещу все районы, надо понять какие есть болевые точки, на чем будем сосредотачиваться", - уточнил он.

Врио губернатора добавил, что одна из главных задач сейчас сформировать правительство. Русских также отметил промышленный и сельскохозяйственный потенциал региона.