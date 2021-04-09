Песков: Путин разъяснил Меркель, что перемещение войск по территории РФ - внутреннее дело

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разъяснил в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что РФ вольна на свое усмотрение перемещать подразделения вооруженных сил по своей территории. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв Меркель в разговоре с российским лидером не усиливать присутствие войск у границы с Украиной.

"Президент дал необходимые разъяснения, - отметил Песков. - Первое - что мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные и любые подразделения по территории РФ на наше усмотрение. И второе - что, безусловно, сейчас Украина потенциально превращается в очень нестабильный регион, и любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный, опасный, взрывоопасный регион, предпринимает меры для обеспечения собственной безопасности".

Представитель Кремля отметил, что в случае возобновления полномасштабных боевых действий на Украине возникнет угроза и безопасности РФ. При этом он пояснил, что сейчас в регионе отмечаются провокационные действия Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе. "ВС Украины заняли линию на эскалацию провокационных действий и продолжают эту линию, имеется тенденция на интенсификацию этих провокаций", - добавил он.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.

Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения. Кроме того, министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на силовое решение.