В Кремле опасаются возобновления на Украине боевых действий, угрожающих России

"В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности РФ, - подчеркнул он. - Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полноценных боевых действий. Украинская сторона - об этом можно судить по различным заявлениям - не отвергает полностью мысли о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком".

Песков отметил, что в настоящее время на линии разграничения в Донбассе складывается чрезвычайно нестабильная ситуация.

"В случае начала боевых действий [на Украине] и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент [РФ Владимир] Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось. Все страны мира, все цивилизованные страны мира и европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков пояснил, что угроза повторения событий югославского конфликта на Украине связана с неконтролируемыми действиями различных подразделений вооруженных сил страны, доминированием в ней националистических настроений, а также разжиганием ненависти к населению республик Донбасса.

Эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает принятие Россией мер для обеспечения собственной безопасности, при этом РФ не несет угрозу ни одной стране мира, подчеркнул Песков. Таким образом он прокомментировал утверждения Госдепартамента, что Россия сосредоточила на границе с Украиной самый значительный контингент войск с 2014 года. "Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности", - сказал представитель Кремля. Нынешнюю эскалацию Песков назвал "достаточно беспрецедентной", отметив, что "это вызывает обеспокоенность".

При этом он подчеркнул, что "вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры" российских воинских группировок на территории РФ и что "Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира". "Но Россия вольна принимать любые меры по обеспечению своих законных интересов и своей безопасности", - добавил Песков.

О ситуации в регионе

С конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.