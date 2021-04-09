Песков назвал совпадением одновременный уход в отставку губернаторов нескольких регионов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Отставка сразу нескольких глав регионов в течение считанных дней - это совпадение, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я сказал бы, что [так] совпадает", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Говоря о том, были ли решения губернаторов, подавших на днях заявления о сложении полномочий, неожиданностью для Кремля, Песков подчеркнул: "Безусловно, они информируют о своих решениях, определенные консультации, конечно, ведутся".

7 апреля Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Владислав Ховалыг. Уже на следующий день, 8 апреля, в отставку подал глава Ульяновской области Сергей Морозов. Глава государства принял отставку Морозова, назначив врио главы региона сенатора Алексея Русских.