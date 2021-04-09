Песков: ситуация с вакциной "Спутник V" в Словакии не подрывает доверие к препарату в ЕС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ситуация вокруг российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Словакии никак не подрывает доверие к препарату в Евросоюзе. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это никак не подрывает доверие к нашей вакцине в ЕС", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что в Словакии сложилась "малопонятная история с лабораторией", которая тестировала партию вакцины. "Это одна из лучших вакцин в мире, одна из самых надежных и одна их самых высокоэффективных", - подчеркнул он, говоря о качествах "Спутник V". По словам пресс-секретаря президента РФ, это уже доказано с помощью big data (метод работы с большими массивами данных - прим. ТАСС).

"Что касается внутренних дискуссий, которые имеют место в Словакии, - это не наше дело", - подчеркнул представитель Кремля. "Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет. Что называется, другим странам больше достанется", - резюмировал он.

Ранее в четверг пресс-секретарь Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в Словакии роль фармацевтического регулятора, Магдалена Юркемикова заявила, что "Спутник V" якобы не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Впоследствии Российский фонд прямых инвестиций информировал, что обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины "Спутник V" из-за многочисленных нарушений условий контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах.