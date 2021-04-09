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Отставки и назначения

Песков: при назначениях Путин исходит из эффективности, а не партийной принадлежности

Таким образом представитель Кремля прокомментировал назначение Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, назначая Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области, ориентировался на его опыт и квалификацию, а не партийную принадлежность. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как глава государства, в качестве основного критерия для выбора он исходит из критериев эффективности того или иного работника", - сказал представитель Кремля, комментируя назначение Русских врио главы региона. "В данном случае президент сделал выбор на Русских, и он считает, что именно его опыт, его квалификация, его стиль работы помогут и дальше региону развиваться весьма успешно", - отметил Песков.

Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, отставку которого по собственному желанию в четверг принял Путин, представлял партию "Единая Россия". До назначения врио главы региона Русских являлся членом Совета Федерации, он член ЦК КПРФ. Отвечая на вопрос, почему президент сделал ставку на представителя компартии, хотя опорой главы государства считается "Единая Россия", Песков подчеркнул, что "Единая Россия", будучи партией власти, продолжает оставаться главной опорой президента".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияПесков, Дмитрий СергеевичРусских, Алексей Юрьевич
Алексей Русских назвал свои приоритетные задачи на посту врио главы Ульяновской области
В их числе увеличение годового бюджета региона, улучшение качества жизни людей в области, а также сохранение человеческого капитала и наращивание его потенциала
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