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День космонавтики
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Путин 12 апреля посетит место приземления Гагарина, проведет совещание по космосу

Совещание состоится в режиме видеоконференции
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, поедет в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он (президент) полетит в Энгельс, посетит место приземления Гагарина, там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс. Также Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что совещание состоится в режиме видеоконференции. В целом, по его словам, "день будет посвящен, конечно же, космосу".

Песков напомнил, что 12 апреля исполнится 60 лет со дня полета в космос Гагарина, "это очень-очень важная дата для всей нашей страны". "День космонавтики - это день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания", - сказал Песков.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

12 апреля в Саратовской области планируется открыть Парк покорителей космоса, который находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень космонавтики
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