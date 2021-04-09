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Захарова призвала США не препятствовать реализации "Северного потока - 2"

По словам дипломата, США призывают всех к реализации собственного видения неких правил

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США не создавать незаконные препятствия в реализации проекта "Северный поток - 2".

"Было бы неплохо, если бы США подали пример в соблюдении соответствующих норм международного права и прекратили, наконец, создавать незаконные препятствия в реализации проекта "Северной поток - 2", - сказала она в пятницу на брифинге.

"США, не будучи участниками Конвенции ООН по морскому праву, позиционируют себя в качестве последовательного поборника свобод открытого моря, которыми могут пользоваться все государства. Как это на них похоже: не быть участником соответствующего международного процесса и всех при этом призывать к реализации собственного видения неких правил", - отметила Захарова.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В декабре 2020 года строительство возобновилось.

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СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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