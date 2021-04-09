Песков пообещал, что декларацию о доходах Путина за 2020 год опубликуют в положенный срок

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что декларации о доходах за 2020 год президента РФ Владимира Путина и сотрудников администрации главы государства будут, как обычно, опубликованы в установленные законом сроки.

"До 1 апреля все декларации были сданы, это обязанность госслужащих, это им вменяется по закону", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу. Он заверил, что документы "будут опубликованы в установленные сроки". "Сроки [публикации деклараций] и объемы данных, которые подлежат публикации, тоже прописаны в законе", - напомнил Песков. "Вы достаточно скоро все увидите", - сказал он журналистам.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля). После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти в течение 14 дней.

В 2020 году по указу Путина сроки отчета были перенесены до 1 августа включительно, чтобы не создавать дополнительные сложности с поиском необходимых документов в связи с пандемией коронавируса.