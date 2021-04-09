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Комиссия Госдумы проведет встречу с представителями Google

Стороны обсудят тему соблюдения российского законодательства

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России в скором времени проведет встречу с представителями компании Google для обсуждения темы соблюдения российского законодательства. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Скоро у нас будет аналогичная встреча с руководством Google. У нас тоже есть вопросы к Google. Мы собрали материалы, у нас имеются основания для того, чтобы с ними провести аналогичный диалог, потребовать соблюдения законов", - сказал Пискарев после общения членов комиссии с представителями руководства компании TikTok в режиме видеоконференции.

"Google дал согласие на встречу. Мы поэтому готовим с ними коммуникацию", - добавил Пискарев, уточнив, что общение планируется именно с центральным офисом компании.

Также комиссия планирует пообщаться с представителями компаний Facebook и Twitter. "Twitter до сих пор не удалил огромное количество незаконного контента, в том числе и по суицидам, и по наркопотреблению. Поэтому и здесь вопросы есть", - заключил глава комиссии.

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