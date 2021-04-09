Песков: двойное гражданство жителей Донбасса не создаст в будущем правовых помех

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ситуация с наличием гражданства РФ и Украины у жителей Донбасса не станет правовой помехой для обладателей двух паспортов. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство, - вам об этом хорошо известно, например на западе Украины и так далее. Поэтому эта ситуация сама по себе не уникальна, и в данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего", - сказал он, отвечая на вопрос, не будет ли в положении таких граждан правовой коллизии после урегулирования конфликта.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта. По приводившимся в феврале данным ГУ МВД России по Ростовской области, около 640 тыс. жителей Донбасса уже получили паспорта РФ в упрощенном порядке.