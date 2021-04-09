Захарова: заявление ФРГ и Франции по Донбассу свидетельствует о беспомощности их позиций

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Недавнее совместное заявление Берлина и Парижа по ситуации на востоке Украины говорит о том, что они не в состоянии повлиять на Киев по вопросу выполнения минских договоренностей. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как мы расцениваем подобную позицию Берлина и Парижа? Как во многом беспомощную. Здесь даже не хочется говорить и давать какие-то оценки негативные, эмоциональные, просто хочется констатировать, что подобные заявления говорят о беспомощности повлиять на Киев, который не может, не должен, а обязан выполнить то, под чем подписался, и то, что прошло одобрение в ходе принятия резолюции Совета Безопасности ООН", - сказала дипломат.

По ее словам, "эта беспомощная позиция" стала со временем очевидна, когда все попытки повлиять на Киев не привели к искомому результату в принципе.

"Следить за передвижением российских войск на территории России - дело абсолютно бессмысленное. На территории любого государства существуют свои вооруженные силы. Они перемещаются, исходя из тех планов и той стратегии, которые у этого государства имеются. Поэтому Парижу и Берлину нужно концентрироваться не на отслеживании передвижения российских войск на российской территории, а концентрироваться стоило бы на отслеживании невыполнения Киевом своих обязательств. Многих проблем не было бы", - заключила Захарова.

Ранее главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном заявлении выразили озабоченность обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ситуация с детьми

Судьбы детей и подростков, проживающих в зоне конфликта на юго-востоке Украины, не интересуют страны Запада и международные организации, отметила Захарова.

"Видим ситуацию в Донбассе, когда судьбы детей не волнуют никого [из тех], кто каждый день на Западе и в международных организациях, используя в конъюнктурных целях эти площадки, заявляет о судьбах человечества или судьбе одного конкретного человека. Не интересно им это", - сказала она.

"Разве та самая травма, которую получает уже целое поколение детей, не считается важной проблемой с точки зрения западного менталитета, который бесконечно говорит о толерантности, правах человека, заботе о каждом человеке и так далее?" - добавила Захарова.

Она привела в пример ситуацию в Сирии и назвала "лицемерием" сохранение Западом санкций в отношении страны даже после гибели там десятков тысяч детей.

Как ранее сообщили в Донецкой народной республике, 2 апреля украинские силовики с беспилотника сбросили на жилой сектор в Александровском неизвестное взрывное устройство. В результате погиб, получив многочисленные осколочные ранения, пятилетний ребенок. 5 апреля Следственный комитет России возбудил по факту трагедии уголовное дело. По версии российского следствия, украинские военнослужащие на юго-востоке Украины активно применяют тактику минирования территорий в районах расположения объектов гражданской инфраструктуры. 6 апреля в поселке городского типа Славяносербске гуляли двое несовершеннолетних, которые подорвались на боеприпасе. Один подросток погиб, второй получил ранения.