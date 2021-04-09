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Отставки и назначения
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Путин принял отставку главы Северной Осетии Битарова. Врио назначен Меняйло

Ранее Сергей Меняйло занимал пост полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял в пятницу отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, вместо него временно руководить республикой до выборов будет Сергей Меняйло, занимавший пост полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Принять отставку главы Республики Северная Осетия - Алания Битарова В. З. по собственному желанию, - говорится в указе президента. - Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания до вступления в должность лица, избранного главой Республики Северная Осетия - Алания, освободив его от занимаемой должности".

На встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, Путин отметил, что хорошо знаком и с работой, и с биографией Меняйло. Тот в свою очередь заявил, что готов к работе и поблагодарил президента за оказанное доверие.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияМеняйло, Сергей ИвановичБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверная Осетия
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