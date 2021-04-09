Путин принял отставку главы Северной Осетии Битарова. Врио назначен Меняйло

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял в пятницу отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, вместо него временно руководить республикой до выборов будет Сергей Меняйло, занимавший пост полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку главы Республики Северная Осетия - Алания Битарова В. З. по собственному желанию, - говорится в указе президента. - Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания до вступления в должность лица, избранного главой Республики Северная Осетия - Алания, освободив его от занимаемой должности".

На встрече, которая прошла в режиме видеоконференции, Путин отметил, что хорошо знаком и с работой, и с биографией Меняйло. Тот в свою очередь заявил, что готов к работе и поблагодарил президента за оказанное доверие.