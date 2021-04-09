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Выборы главы Северной Осетии пройдут в сентябре 2021 года

Единый день голосования запланирован на 19 сентября

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия - Алания должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года одновременно с выборами депутатов Госдумы. Об этом сообщил ТАСС член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Депутаты парламента республики выберут главу региона из кандидатур, предложенных президентом РФ", - сказал Шевченко.

По состоянию на текущий момент в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний).

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