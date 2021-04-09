Путин пообещал поддержку работе Меняйло в Северной Осетии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Федеральный центр будет оказывать поддержку деятельности Сергея Меняйло на посту врио главы Северной Осетии, которая всегда была форпостом России в регионе. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с Меняйло в режиме видеоконференции.

"Через месяц-полтора увидимся, расскажете о том, как вы входите в дело. И со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать", - обратился глава государства к Меняйло.

По словам Путина, Северная Осетия "всегда была форпостом России в этом регионе". "Самое главное ее достояние - это, конечно, люди: талантливые, трудолюбивые и очень мужественные. Это исторически так все сложилось", - сказал президент РФ. Он отметил также очень высокий уровень образования в республике. Как подчеркнул глава государства, с опорой на эти фундаментальные вещи нужно добиваться результатов, которые стоят перед новым врио главы региона.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ в пятницу принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.