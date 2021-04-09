Путин обсудил с Совбезом вопрос информационного обмена с иностранными партнерами

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ вопрос информационного обмена с иностранными партнерами в различных сферах.

"Поговорим сегодня о вопросах информационного обмена, проблемах распространения информации, в том числе и в работе с нашими иностранными партнерами по этому направлению", - сказал Путин в пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза.

Он отметил, что в современных условиях это "чрезвычайно важное направление деятельности, имея в виду все, что связано с теми вопросами, которые представляют взаимный интерес". По словам главы государства, "это и вопросы безопасности, и экология, и борьба с эпидемиями".