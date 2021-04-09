Турция уведомила Россию о проходе военных кораблей США в Черное море

АНКАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Турция направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве РФ в Турции.

"Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - сказал собеседник агентства.

Конвенция Монтрё 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня - 21 июля 1936 года в городе Монтрё (Швейцария).

Ранее в пятницу источник в МИД Турции сообщил ТАСС, что два военных корабля США пройдут 14 и 15 апреля через пролив Босфор и будут находиться там до 4 и 5 мая.

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник в американском министерстве обороны сообщила, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки. По словам американского источника, ВМС США и так регулярно направляют туда свой флот, однако такой шаг в настоящий момент будет означать "особое послание" для РФ. Он также отметил, что на такие меры американское руководство готовится пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.

Между тем Министерство обороны США не подтвердило ТАСС информацию о том, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки.

Обострение в Донбассе

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.