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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом - Кремль.

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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