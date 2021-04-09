Глава Роснедр Киселев покинет пост замглавы Минприроды

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев покинет должность заместителя министра природных ресурсов и экологии, сообщается в официальном Telegram-канале Минприроды.

"В Минприроды больше нет должности заместитель министра - руководитель федерального агентства по недропользованию. С Евгения Аркадьевича [Киселева] сняты полномочия зама", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минприроды, Киселев сохранит пост руководителя Роснедр.

Ожидается, что первым замглавы Минприроды станет замминистра Константин Цыганов.

Мурад Керимов в должности замминистра будет отвечать за государственное экологическое регулирование и охотничье хозяйство, замминистра Сергей Ястребов - за особо охраняемые территории и водные ресурсы. Светлана Радченко сохранит пост статс-секретаря.

Согласно решению правительства, число заместителей главы Минприроды сократилось с 8 до 6, департаментов - с 13 до 11.