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Политический кризис в Мьянме

Россия выступила против проведения неформальной встречи СБ ООН по Мьянме

Дипломат постпредства России Станислав Супруненко заявил, что неформальная встреча Совбеза по "формуле Арриа" "может послужить поводом лишь для дальнейших подстрекательств к насилию"

ООН, 9 апреля. /ТАСС/. Россия выступила против проведения неформальной встречи Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме, так как не хочет быть частью подстрекательств к насилию. Об этом заявил в пятницу дипломат постпредства России Станислав Супруненко, выступая на неформальной встрече Совбеза по "формуле Арриа", посвященной ситуации в Мьянме. Встреча состоялась по инициативе Великобритании.

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"Хотели бы подчеркнуть, что присутствуем на этом мероприятии из уважения к нашим коллегам по Совету Безопасности. Однако это не значит, что мы поддерживаем концептуальную записку, которую распространили наши британские друзья, и что мы разделяем общий настрой этой встречи. Он не отражает позиции членов СБ ООН", - сказал он.

Дипломат выразил мнение, что прошедшая встреча "может послужить поводом лишь для дальнейших подстрекательств к насилию, тогда как мы все должны быть заинтересованы в стабилизации обстановки в Мьянме через запуск инклюзивного национального диалога". "Быть частью этого сценария мы не хотим", - подчеркнул он.

"Что касается позиции Совета Безопасности, она была четко сформулирована в заявлении для прессы, заявлении председателя СБ и элементах для прессы, которые были приняты за последние несколько недель. Российская Федерация полностью разделяет эту сбалансированную позицию", - добавил Супруненко.

Перед своим выступлением он также выразил постпреду Великобритании соболезнования в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа.

В ходе встречи представители ряда западных стран, включая США, призвали к более решительным шагам Совбеза в отношении военных в Мьянме, не исключив возможность принятия санкций.

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