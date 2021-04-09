Россия выступила против проведения неформальной встречи СБ ООН по Мьянме

ООН, 9 апреля. /ТАСС/. Россия выступила против проведения неформальной встречи Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме, так как не хочет быть частью подстрекательств к насилию. Об этом заявил в пятницу дипломат постпредства России Станислав Супруненко, выступая на неформальной встрече Совбеза по "формуле Арриа", посвященной ситуации в Мьянме. Встреча состоялась по инициативе Великобритании.

"Хотели бы подчеркнуть, что присутствуем на этом мероприятии из уважения к нашим коллегам по Совету Безопасности. Однако это не значит, что мы поддерживаем концептуальную записку, которую распространили наши британские друзья, и что мы разделяем общий настрой этой встречи. Он не отражает позиции членов СБ ООН", - сказал он.

Дипломат выразил мнение, что прошедшая встреча "может послужить поводом лишь для дальнейших подстрекательств к насилию, тогда как мы все должны быть заинтересованы в стабилизации обстановки в Мьянме через запуск инклюзивного национального диалога". "Быть частью этого сценария мы не хотим", - подчеркнул он.

"Что касается позиции Совета Безопасности, она была четко сформулирована в заявлении для прессы, заявлении председателя СБ и элементах для прессы, которые были приняты за последние несколько недель. Российская Федерация полностью разделяет эту сбалансированную позицию", - добавил Супруненко.

Перед своим выступлением он также выразил постпреду Великобритании соболезнования в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа.

В ходе встречи представители ряда западных стран, включая США, призвали к более решительным шагам Совбеза в отношении военных в Мьянме, не исключив возможность принятия санкций.