Лавров в разговоре с главой МИД Эстонии указал на дискриминацию русскоязычных в стране

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в ходе телефонного разговора с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс обратил внимание на необходимость решения проблемы с дискриминацией русскоязычного населения в республике. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Внимание Лийметс было привлечено к необходимости предпринять конкретные шаги по решению проблемных вопросов в Эстонии, связанных с консервацией массового безгражданства, дискриминационным положением русскоязычного населения, планами выдавливания из информационного и образовательного пространства русского языка, политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ и активистов движения соотечественников, а также неприемлемыми попытками фальсификации истории", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Лавров также подтвердил, что обязательным условием ратификации Россией договоров о границе с Эстонией является выполнение Таллином договоренностей, достигнутых при подписании пограндоговоров в 2014 году и отказ от территориальных претензий. "Речь идет о недвусмысленном отказе официального Таллина от территориальных претензий к России и каких-либо политических "довесков". В России хотели бы видеть готовность соседей к формированию нормальной неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений", - указали в МИД РФ.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние российско-эстонских отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе с учетом статуса Эстонии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2020-2021 годах.