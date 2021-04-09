Эксперты ждут от Меняйло сокращения безработицы и развития экономики в Северной Осетии

Меняйло был назначен полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе летом 2016 года. Почти во всех регионах округа, кроме Томской области, сменились главы, прошло несколько громких предвыборных кампаний. При Меняйло были пожар в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, паводки в Приангарье и крупнейшая экологическая катастрофа в российской Арктике - разлив дизельного топлива под Норильском. Опрошенные ТАСС эксперты характеризуют Меняйло как волевого руководителя, который собрал вокруг себя сильную команду и стремился эффективно работать на этом посту.

НОВОСИБИРСК/ВЛАДИКАВКАЗ, 9 апреля. /ТАСС/. Вице-адмирал запаса, первый губернатор воссоединившегося с Россией Севастополя и экс-полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло в пятницу возглавил Республику Северная Осетия-Алания, сменив на посту Вячеслава Битарова. Как отмечают эксперты, знание особенностей республики и богатый управленческий опыт помогут Меняйло в решении социальных проблем стратегического региона, в развитии туризма и экономики.

"Округ очень непростой. Мы помним очень сложные выборы в ряде регионов, помним массовые протестные акции. В Сибирском федеральном округе сосредоточено много разных интересов, и на фоне этого, если говорить о поддержании необходимого баланса, все задачи, которые ставились федеральным центром и вытекают из самого института полпредства, были выполнены хорошо", - считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Представители власти сибирских регионов отмечают компетентность полпреда в различных экономических вопросах, вспоминая, что много внимания он уделял развитию энергетики и транспорта. "Мы обсуждали и вывоз угля, и развитие кузбасской промышленности, и строительство объектов федерального уровня, например, Сибирского кластера искусств. Сергей Иванович [Меняйло] неизменно демонстрировал профессионализм и глубокое знание проблем области", - сказал ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отмечают собеседники агентства и роль Меняйло в консолидации разрозненных политических сил, в частности, в Иркутской области. "Он достаточно часто собирал руководителей муниципалитетов и регионов и всегда выступал за конструктивный диалог, переговоры, и это приносило свой результат. Он всегда старался, чтобы все сели за стол переговоров", - пояснил депутат Госдумы Сергей Тен.

Тем не менее, отмечают эксперты, коренным образом ситуацию в округе ему изменить не удалось. "Думаю, что упрекнуть Сергея Меняйло в чем-то негативном нельзя. Но заметного воздействия на ситуацию в округе он не произвел. Определенным образом сказывается то, что он человек военный, и его карьера связана с флотом. А у нас район глубинный, здесь другие проблемы встают", - считает новосибирский политолог, доктор исторических наук, профессор Алексей Осипов.

Эксперт Института коммуникационного менеджмента, политолог Марат Баширов отметил, что армейский характер управленческих решений проявлялся при взаимодействии с главой одного из самых проблемных регионов Сибири - Республики Хакасия - Валентином Коноваловым. Его работу в различных направлениях полпред регулярно критиковал. "Меняйло действовал по армейской логике. Это не было внешним управлением, это было целенаправленное директивное управление, направленное на разрешение тех проблем, которые там складывались", - пояснил политолог.

Отношение к крупным ЧП

Многие эксперты особенно отметили отношение полпреда к крупным происшествиям в округе. Он часто оказывался на месте первым из числа федеральных чиновников и постоянно участвовал в работе оперативных штабов. "В период моей работы в Иркутской области все проблемные ситуации, связанные с природными катаклизмами, либо с экономической и политической жизнью региона, всегда были в центре его внимания", - пояснил ТАСС депутат Госдумы Сергей Сокол, возглавлявший заксобрание Иркутской области в 2018-2020 годах.

Его коллега Александр Якубовский отметил работу полпреда в период паводков в Приангарье, затронувших в общей сложности 11 тыс. домов. "Он был первым, кто встречался с людьми и помогал, решал вопросы с выделением финансирования. Я наблюдал за его работой и хочу отдать должное - [он] держал руку на пульсе", - подчеркнул Якубовский.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, главной задачей которого после назначения врио главы региона стала как раз ликвидация последствий паводков, вспоминает, что Меняйло был первым, кто встретил его. "Я благодарен ему за поддержку. В любой момент и по любому вопросу могу позвонить и попросить совета. За полтора года мы неплохо сработались", - сказал ТАСС Кобзев.

Политолог Баширов также вспоминает, что полпред сыграл немаловажную роль в выработке дорожной карты по ликвидации последствий розлива топлива на дочернем предприятии "Норникеля" в Норильске. "То, что этот штраф, который "Норильский никель", заплатил (148 млрд рублей), чуть ли треть его пойдет именно в бюджет Норильска - мне кажется, это очень справедливо. Здесь, я думаю, Меняйло как раз и участвовал", - сказал он.

По словам экспертов, то, что руководитель с таким опытом отправляется решать проблемы конкретного региона, свидетельствует о важности этого направления. "Сергей Иванович очень многое сделал для СФО, для тех территорий, с которыми он работал, всегда был участником всех форумов, мероприятий, контролировал ситуацию. Мне кажется, он был очень эффективным полпредом, и то, что ему сейчас предложено, говорит о важности развития экономики и политической системы на Северном Кавказе", - отметил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Возвращение на родину

Северная Осетия - родной для Меняйло регион: он родился в Алагире в 1960 году. "Он в совершенстве владеет осетинским языком, а народ, с которым он будет работать, воспринимает это как знак большого уважения", - заявил ТАСС сенатор Таймураз Мамсуров, возглавлявший республику в 2005-2015 годах. Он отметил, что "поздравлять Меняйло вряд ли стоит", учитывая большой фронт работы.

Сам Меняйло поделился с ТАСС, что, несмотря на обширную географию работы, он не терял связь с малой родиной. В Северной Осетии похоронены его родители, он постоянно приезжал в республику. Вместе с тем, подчеркнул Меняйло, хотя он и знает регион, ему необходимо время, чтобы погрузиться в текущую ситуацию. Также врио главы хорошо знаком с предшественником Вячеславом Битаровым. "[С Битаровым] пока ничего еще не обсуждали, но мы с ним и созвонимся, и встретимся во время представления, и обсудим воочию", - уточнил Меняйло.

Битаров в пятницу вечером выразил уверенность, что его преемник "сможет эффективно и качественно решать вопросы дальнейшего социально-экономического развития республики". Готовность поддержать нового руководителя выразили в парламенте региона. "Смотрим уверенно вперед, будем сотрудничать и делать все, чтобы те задачи, которые поставлены президентом РФ, выполнять", - сказал ТАСС спикер парламента Алексей Мачнев.

При этом собеседники ТАСС отмечают, что в этом непростом приграничном регионе пригодится и офицерский опыт Меняйло, и умение работать в экстремальных и политически трудных ситуациях, с которыми он столкнулся в Сибири, и способность отстаивать свою позицию.

Стратегически важный регион

Как отметил президент РФ Владимир Путин, Северная Осетия "всегда была форпостом России в этом регионе". "Северная Осетия - стратегически важный для страны регион: по территории проходит Военно-Грузинская дорога, для нас очень важный партнер и союзник - Южная Осетия. Поэтому в условиях такой геостратегической важности субъекта понятно, что руководитель, которому предлагается возглавить регион, должен быть с достаточно высокого уровня и с политическим весом. На мой взгляд, подобное решение продиктовано в том числе и серьезными задачами, которые будут сейчас ставиться перед Осетией <…> как одним из ключевых коридоров выхода в Закавказье", - считает директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

Он напомнил, что Сергей Меликов, назначенный полгода назад врио главы Дагестана - другого южного региона России, также имел опыт работы полпредом президента. Среди главных задач, которые предстоит решить новому руководителю, Тлисов указывает борьбу с безработицей и последствиями пандемии, развитие экономики, в том числе туризма, и поддержку уже начатых инвестиционных проектов - строительства курорта "Мамисон" и других. Призвал уделить больше внимания экономике и созданию рабочих мест и сенатор Арсен Фадзаев: "Основная надежда - это все-таки рабочие места. Но еще экономическое направление очень важно - предприятия серьезные, производства. В Северной Осетии есть хорошие объекты, которые сегодня простаивают".

"Надеюсь, мы попадем в сферу единых правил работы и сможем развиваться. Надеюсь, ресурсов и федеральных рычагов у нового руководства будет больше. Знаю, что Сергей Иванович - чиновник высокого уровня, военный, и его распоряжения будут более четко исполняться", - выразил надежду председатель совета Северо-Осетинского регионального отделения общественной организации "Деловая Россия" Роман Абиев. Он также рассчитывает на кадровые изменения, которые позволят усилить управленческую команду республики.

Меняйло во время разговора с главой государства попросил включить республику в число регионов с индивидуальной комплексной программой социально-экономического развития. Это предложение с энтузиазмом восприняли в регионе.

"Было сделано многое и хорошими темпами в этих направлениях, а программа индивидуального развития региона, если она будет разработана, станет дополнительным стимулом, подспорьем развития всех обозначенных направлений. Особое внимание необходимо уделить подготовке кадров: социально-экономическое развитие напрямую зависит от того, какими кадрами будет обладать республика", - сказал председатель комитета по вопросам ЖКХ и строительной политике республиканского парламента Эльбрус Бокоев.