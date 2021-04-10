МИД РФ: выборы в Палестине станут шагом на пути преодоления раскола среди палестинцев

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Москва рассматривает проведение общепалестинских выборов как шаг в направлении преодоления раскола в рядах палестинцев, что является важным условием для возобновления прямых палестино-израильских переговоров. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассматриваем предстоящее волеизъявление как шаг в направлении преодоления раскола в рядах палестинцев, что, в свою очередь, является важным условием для возобновления прямых палестино-израильских переговоров с целью решения фундаментальных вопросов окончательного статуса на международно признанной основе, на базе "принципа двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - указали в российском дипведомстве.

В МИД напомнили, что в соответствии с указом главы Палестины Махмуда Аббаса на 22 мая 2021 года были назначены выборы нового состава Палестинского законодательного совета (ПЗС). "Их организация стала возможной в результате консенсуса, достигнутого ведущими палестинскими политсилами по итогам состоявшихся в Каире консультаций под эгидой руководства Арабской Республики Египет", - добавили в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что восстановление межпалестинского единства будет иметь ключевое значение для оздоровления социально-экономической ситуации на территориях ПНА.

"В связи с этим призываем отказаться от действий, способных подорвать успешное завершение электорального процесса и, как следствие, отдалить перспективу возвращения сторон - палестинцев и израильтян - за стол переговоров", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ также подтвердили намерены и далее содействовать процессу консолидации ФАТХ, ХАМАС, а также других палестинских движений на политической платформе Организации освобождения Палестины, в том числе посредством проведения их очередной встречи в Москве.