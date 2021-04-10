Слуцкий: по итогам весенней сессии ПАСЕ могут принять резолюцию по Навальному

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит на предстоящей весенней сессии досье Алексея Навального с принятием резолюции. Об этом в субботу сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"19 числа в Страсбурге откроется снова сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и как раз в формате срочных дебатов, то есть особо актуальное досье с принятием резолюции, будет досье Навального. Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция", - сказал он.

Слуцкий добавил, что в ходе сессии Россию могут подтолкнуть к выходу из Совета Европы. "Это решение будет приниматься президентом России, - уточнил он. - Но подумать о том, как вести себя дальше к европейским организациям, стоит".

Весенняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате 19-22 апреля. Одной из тем сессии станут проблемы защиты прав человека. Организаторы не уточнили, кто из спикеров намерен посетить Страсбург в связи с сессией. Гибридный формат предполагает также работу на дистанции.