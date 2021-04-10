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Слуцкий заявил, что у России достаточно инструментов реагирования на провокации

Председатель думского комитета по международным делам считает, что Запад провоцирует Россию на войну на Украине

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Запад провоцирует Россию на войну на Украине, но у России достаточно способов реагирования.

"Россию провоцируют на войну. Нашим стратегическим друзьям на Западе нужно подтверждение того, что Россия является с их точки зрения <...> главной угрозой мировой цивилизации нынешнего столетия", - сказал он в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". "[Дать] втянуть себя в войну или в другие опасные формы противостояния <...> - эта провокация не удастся. У нас есть возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы без того, чтобы действовать так, как нас к этому подталкивают наши геополитические оппоненты", - отметил Слуцкий.

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