{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посол РФ: Москва ждет от Парижа поддержки идей о предотвращении гонки вооружений в космосе

Как отметил Алексей Мешков, стороны "в целом разделяют необходимость обеспечения безопасности космической деятельности и ее осуществления в соответствии с нормами международного права"
Посол РФ во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Посол РФ во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков
© Михаил Метцель/ТАСС

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Москва ожидает от Парижа поддержки своих инициатив, направленных на неразмещение оружия в космическом пространстве. Об этом заявил в воскресенье посол России во Франции Алексей Мешков в интервью ТАСС по случаю 60-летия первого полета человека в космос.

На эту тему
История Дня космонавтики
История Дня космонавтики

По его словам, "Москва и Париж в целом разделяют необходимость обеспечения безопасности космической деятельности и ее осуществления в соответствии с нормами международного права". "Это касается предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и необходимости не допустить его превращения в новую арену противоборства", - отметил дипломат.

Россия, продолжил он, "последовательно призывает своих зарубежных партнеров, в том числе Францию, поддержать ее инициативы". "Среди них запуск переговоров по договору о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве [проект документа предложили РФ и КНР], - пояснил Мешков. - Это также касается обязательств о неприменении силы или угрозы силой в отношении космических объектов, согласования мер по укреплению доверия в космосе. Важно также принять глобальные политические обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе". "Рассчитываем на поддержку этих инициатив Парижем", - подчеркнул он.

Теги
РоссияКитайФранцияМешков, Алексей Юрьевич
Пандемия COVID-19
Посол РФ: Москва рассчитывает на деполитизированный подход Парижа к вакцине "Спутник V"
Как отметил Алексей Мешков, "во Франции с особым вниманием следят за российской работой по созданию вакцин против коронавирусной инфекции"
Читать полностью