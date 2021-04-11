Посол РФ: Москва ждет от Парижа поддержки идей о предотвращении гонки вооружений в космосе

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Москва ожидает от Парижа поддержки своих инициатив, направленных на неразмещение оружия в космическом пространстве. Об этом заявил в воскресенье посол России во Франции Алексей Мешков в интервью ТАСС по случаю 60-летия первого полета человека в космос.

По его словам, "Москва и Париж в целом разделяют необходимость обеспечения безопасности космической деятельности и ее осуществления в соответствии с нормами международного права". "Это касается предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и необходимости не допустить его превращения в новую арену противоборства", - отметил дипломат.

Россия, продолжил он, "последовательно призывает своих зарубежных партнеров, в том числе Францию, поддержать ее инициативы". "Среди них запуск переговоров по договору о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве [проект документа предложили РФ и КНР], - пояснил Мешков. - Это также касается обязательств о неприменении силы или угрозы силой в отношении космических объектов, согласования мер по укреплению доверия в космосе. Важно также принять глобальные политические обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе". "Рассчитываем на поддержку этих инициатив Парижем", - подчеркнул он.