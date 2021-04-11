Слуцкий назвал "политическим пиаром" позицию главы фракции Европарламента по санкциям

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Призыв главы ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфреда Вебера к ужесточению европейских и американских санкций против России в случае эскалации на Украине не имеет под собой оснований и является скорее элементом политического пиара. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Да, конечно, так и есть", - ответил он на вопрос о том, можно ли считать слова Вебера пиаром.

"Позиция евродепутата по ужесточению санкций против России абсолютно популистская и не имеет под собой реальных оснований", - продолжил Слуцкий. По его словам, "с подобным рвением западным политикам стоит осаживать Украину, чтобы не допустить эскалации и военного сценария на юго-востоке страны, если, конечно, их интересует, прежде всего, мир в Донбассе".

Слуцкий констатировал, что "Запад сам себя испытывает бесконечными провокациями в адрес России, проводя бесполезную политику сдерживания и раскаляя обстановку на ровном месте". "Брюссель и Вашингтон не волнуют жизни жителей ЛНР и ДНР, им важнее раскручивать санкционную спираль, обвинять и демонизировать Москву. Тупиковая линия, или, как сказал [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров, тупая", - резюмировал глава комитета.

Вебер в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke выступил за ужесточение европейских и американских санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального, отбывающего срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии. Среди возможных санкций он выделил отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.