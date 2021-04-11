Посол РФ: Москва рассчитывает на деполитизированный подход Парижа к вакцине "Спутник V"

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на непредвзятый и деполитизированный подход Франции к вакцине "Спутник V". Об этом в воскресенье в интервью ТАСС заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

"Позиция французской стороны, которая неоднократно была озвучена высокопоставленными официальными лицами, заключается в том, что использование российского антиковидного препарата во Франции возможно только после завершения экспертизы, которую проводит в настоящее время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), - сказал дипломат. - Рассчитываем на непредвзятый, деполитизированный подход к нашей разработке, основанный на научных критериях и интересах граждан европейских стран".

Он отметил, что "во Франции с особым вниманием следят за российской работой по созданию вакцин против коронавирусной инфекции", добавив, что препарат "Спутник V" "уже зарегистрирован без малого в 60 странах мира с общим населением более 1,5 млрд человек".

Мешков рассказал, что для изучения перспектив сотрудничества в производстве российской вакцины французское правительство в конце ноября 2020 года направило в Россию специальную делегацию. В ее состав входили ведущие сотрудники Научного комитета Франции по вакцинам во главе с Мари-Поль Киени. Он отметил, что в Москве прошли плодотворные встречи с руководством Российского фонда прямых инвестиций, курирующим производство "Спутника V", и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи - разработчика препарата.

"Однако, несмотря на позитивную реакцию французских специалистов, вопрос об использовании российской вакцины во Франции пока не получил продолжения и не перешел в практическую плоскость", - констатировал дипломат. Одновременно он обратил внимание, что "на фоне сложной эпидемиологической обстановки во Франции от политиков и общественных деятелей все чаще слышится призыв к скорейшему включению "Спутник V" в кампанию вакцинации, как это уже сделали некоторые другие участники ЕС, в частности Венгрия".

"Российская сторона не собирается никому навязывать свои услуги, но всегда открыта к конструктивному сотрудничеству по этому вопросу, - заметил дипломат. - Слово за нашими французскими партнерами".