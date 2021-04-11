Косачев считает крайне опасным и беспечным заявление депутата Европарламента о санкциях

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер, выступивший за ужесточение европейских и американских санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины, дает прямую подсказку алгоритма действий Киеву. И если он делает это намеренно, то европейские политики становятся тем самым соавторами любого обострения боевых действий на Донбассе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В заявлениях главы авторитетной фракции в Европарламенте именно в нынешнем контексте есть чрезвычайно опасный аспект. Обещая непременное ужесточение репрессалий против России и остановку "Северного потока - 2" из-за ухудшения ситуации в зоне внутриукраинского конфликта на Донбассе политик не столько посылает сигнал Москве - здесь к этим воинствующим бравадам из Европы уже привыкли, - но это прямая подсказка алгоритма действий Киеву, для которого, как известно, мобилизация Запада против России стала смыслом всех действий за последние годы. И если господин Вебер попросту не понимает этих последствий своих слов, то это крайне опасная и безответственная беспечность", - сказал он.

"Если же он намеренно дает "зеленый свет" украинскому руководству на любые провокации в зоне конфликта, то это уже делает европейских политиков соавторами любого обострения боевых действий на Донбассе. Даже не знаешь, что хуже - глупость или злонамеренность", - продолжил сенатор.

"Мегафонная дипломатия"

Он назвал угрозы Вебера в адрес России заморозить счета российских бизнесменов, отключить РФ от международной платежной системы SWIFT и заморозить газопровод "Северный поток - 2" "очередным актом "похорон" европейской парламентской дипломатии". "Очередной поскольку первым стал односторонний отказ Европарламента от участия в работе Комитета парламентского сотрудничества Россия - ЕС с весны 2014 года, который, в соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, является основным механизмом взаимодействия на парламентском направлении", - отметил вице-спикер СФ.

Косачев выразил сожаление, что вместо задействования этого переговорного формата в критических ситуациях, вроде нынешней, "туда демонстративно назначают откровенных русофобов, что называется, на грани клиники, делая любой разговор, если таковой вдруг начнется, заведомо бессмысленным". "Окончательный переход европарламентариев к "мегафонной дипломатии" и откровенная боязнь прямого диалога с Россией подтверждают, что у наших визави в Европарламенте попросту нет убедительных аргументов для открытой дискуссии с российскими коллегами", - считает парламентарий.

Вебер в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke выступил за ужесточение европейских и американских санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии. Среди возможных санкций он выделил отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.