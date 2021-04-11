Песков: Меркель не требовала от Путина свернуть военное усиление у границы с Украиной

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным не требовала от РФ свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной, а выразила обеспокоенность по этому поводу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, требовала ли Меркель свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины. "Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена", - отметил Песков. Он заверил, что "на это последовали соответствующие разъяснения главы [российского] государства".

Путин и Меркель провели телефонный разговор 8 апреля, во время которого обсуждали ситуацию вокруг Украины.

Говоря об ответе российского лидера на обеспокоенность канцлера ФРГ представитель Кремля обратил внимание на то, что рядом с РФ находится "страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война". "Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами", - указал он. "Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - подчеркнул Песков.

"А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории - это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности", - убежден представитель Кремля. Он объяснил, что "Россия никогда ни для кого не представляла угрозы".

Перемещения войск

По его словам, перемещение войск по территории страны - нормальная практика. "Нормальная практика, когда, предположим, группа государств или какие-то альянсы оборонные, в данном случае НАТО, проводят серию учений вблизи границ, или когда действительно назревает какой-то внутренний конфликт в стране, с которой у нас общая граница. Совершенно естественная практика, что приграничное государство усиливает свою обороноспособность в этом регионе", - уверен представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, помогут ли перемещения войск остудить горячие головы в Киеве, Песков заметил, что остудить горячие головы в Киеве Москва пытается уже давно. "Их пытались остудить еще до переворота, который произошел на Украине. И мы всегда говорили, что действия этих горячих голов, собственно, привели как раз к образованию вот этих двух самопровозглашенных республик [ДНР и ЛНР], привели к гражданской войне на Украине, к гибели тысяч людей, к катастрофе", - напомнил пресс-секретарь президента РФ. "По-прежнему действия этих горячих голов приводят к тому, что Украина последовательно отторгает эти территории от себя, отвергает миллионы людей, которые там проживают", - констатировал Песков.