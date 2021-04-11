Песков: политсоветники ведут работу в интересах подготовки саммита в "нормандском формате"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Политсоветники руководителей Германии, России, Украины и Франции ведут работу в интересах подготовки саммита в нормандском формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита "четверки" должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности. "Но тем не менее ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная", - констатировал Песков.

По его словам, "политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте". "Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон, но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах", - указал представитель Кремля.

Говоря о видеоконференции, которую 30 марта провели лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон, Песков отметил, что коллеги российского президента "во многом" понимают, какая сторона не выполняет Минские договоренности. "Есть определенные разногласия и с нами тоже, есть пожелание к нам, как участнику Минского процесса, проявлять большую гибкость. Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять", - сказал Песков. Он обратил внимание на недвусмысленность подписанного в Минске в 2015 году документа, в котором "все написано черным по белому: и суть, и последовательность шагов".

"И, конечно, когда мы все чаще и чаще и на самых различных уровнях слышим заявления из Киева о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине", - считает представитель Кремля.

Позиция Германии и Франции

Песков также сообщил, что Германия и Франция в целом понимают, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, и Украина им доставляет головную боль как "анфан террибль".

Песков отметил, что "украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта" в Донбассе, чему РФ может противопоставить только терпеливое разъяснение своей позиции.

"Россия не является стороной конфликта. Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать. И мы без устали будем продолжать это разъяснять", - сказал представитель Кремля, отметив, что "участники "нормандской четверки", за исключением Украины, в целом это понимают".

"Но для них, наверное, Украина является таким вот "анфан террибль" (от французского "ужасный ребенок", в более широком смысле - человек, не стесняющий себя приличиями - прим. ТАСС), да, вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него", - полагает Песков.

С конца февраля обстановка в Донбассе ухудшилась, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.

"Нормандский формат" - переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция. Первая встреча лидеров четырех стран в этом формате состоялась в июне 2014 года в ходе мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии.