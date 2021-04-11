Глава международного комитета СФ подтвердил визит Матвиенко в Казахстан в конце апреля

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Совместное заседание комитетов по международным делам Совета Федерации и парламента Казахстана запланировано на конец апреля в рамках визита в республику председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью изданию "Коммерсантъ".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в ходе визита в республику заявил о том, что визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан планируется в конце апреля.

"Мы продолжаем практику работы в формате совместных заседаний партнерских комитетов по международным делам. На конец апреля в Казахстане в рамках официального визита председателя Совета Федерации такое заседание планируем с казахстанскими коллегами в Нур-Султане", - сказал Карасин.

Он также сообщил, что сенаторы планируют провести в июне в Ярославле выездную сессию Ливадийского форума, посвященную сохранению исторической памяти. "Фактически она будет являться одной из секций форума, за которую традиционно отвечает наш комитет. Он перенесен из Ялты (традиционного места проведения) из-за текущей эпидемиологической ситуации. Но регулярность его проведения, безусловно, важна для поддержания гуманитарной повестки", - отметил сенатор.