Лавров заявил, что арабские страны осознают важность восстановления связей с Дамаском

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Многие арабские государства понимают, что восстановление связей с Сирией необходимо. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью египетской газете Al-Ahram.

"Сирия - арабская страна, стоявшая у истоков Лиги арабских государств и традиционно игравшая важную роль на Ближнем Востоке. Важно помнить, при каких условиях в ноябре 2011 года принималось решение о приостановлении членства Сирии в ЛАГ, - сказал он. - Сейчас же, спустя 10 лет, многие арабские страны осознают важность восстановления связей с Дамаском. Со своей стороны всецело поддерживаем такую готовность".

Министр обратил внимание, что в ходе недавних переговоров в ОАЭ и Саудовской Аравии сторонами была подтверждена приверженность суверенитету, национальному единству и территориальной целостности Сирии, а также праву сирийцев самостоятельно определять свое будущее в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

По словам Лаврова, у руководства этих стран имеется настрой на скорейшее возвращение Сирии в "арабскую семью", неотъемлемой частью которой она была и остается. "Убеждены, что чем скорее такой шаг будет сделан, тем лучше. Среди прочего он способствовал бы формированию благоприятной атмосферы для достижения взаимопонимания между сирийцами по вопросам комплексного урегулирования кризиса в Сирии, включая его политическую составляющую", - добавил глава МИД РФ.

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года на фоне активизации вооруженного конфликта в этой стране.