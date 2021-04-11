Лавров: дату и место проведения саммита Россия - Африка в 2022 году скоро определят

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Дата и место проведения встречи на высшем уровне в формате Россия - Африка в 2022 году будут определены в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью египетской газете Al-Ahram.

"Как ожидается, второй саммит [Россия - Африка] состоится в 2022 г. в одной из африканских стран. Место и дату его проведения предстоит определить в ближайшее время по дипломатическим каналам, - сказал Лавров. - В целях закрепления успеха, достигнутого в Сочи, по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в мае 2020 г. в МИД России был учрежден секретариат "Форума партнерства Россия - Африка". Его основная функция заключается в подготовке российско-африканских встреч на высшем уровне и координации выполнения принимаемых на них решений".

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас идет работа над концепцией и дорожной картой предстоящей встречи лидеров. По его словам, их наполнение будет "отражать и приоритеты африканских партнеров". "Конкретные предложения по укреплению российско-африканского взаимодействия прорабатываются тремя советами (координационным, общественным и научным) при секретариате "Форума партнерства". В них представлены министерства, ведомства, деловые и общественные организации, участвующие в развитии отношений с Африканским континентом", - добавил министр.

Экономическое партнерство

Лавров напомнил о начале работы Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА), в которую входят крупные российские экономические операторы, заинтересованные в сотрудничестве с Африкой. Он добавил, что, как только позволит эпидемическая ситуация, ассоциация рассчитывает организовать серию бизнес-миссий на Африканский континент.

При этом, отвечая на соответствующий вопрос, глава дипведомства констатировал, что об интеграции РФ со странами Африки речи не идет. Москва настроена выстраивать отношения стратегического партнерства с панафриканскими организациями и интеграционными объединениями региона, добавил Лавров.

"На саммите в Сочи были подписаны два принципиально важных документа - Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве, а также Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Африканским союзом в области экономического сотрудничества. Дорабатывается дорожная карта сотрудничества между Россией и Сообществом развития Юга Африки. Завершается согласование проекта профильного меморандума с Межправительственной организацией по развитию (ИГАД), - резюмировал министр. - В рамках углубления контактов с интеграционными структурами региона планируем продолжить практику приглашения их руководителей к участию в российско-африканских саммитах".

Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне.