Лавров в Каире обсудит торговое и гуманитарное партнерство и российскую помощь в регионе

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет ряд встреч в ходе своей рабочей поездки в Египет. Программа визита главы российского внешнеполитического ведомства в Каир предусматривает встречу с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, переговоры с министром иностранных дел республики Самехом Шукри, а также встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Как подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "в России придают особое значение поддержанию высокого уровня сотрудничества с Египтом". Москва рассматривает Каир в качестве одного из ведущих партнеров в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Стороны поддерживают активные контакты по линии внешнеполитических ведомств. Главы МИД регулярно проводят телефонные разговоры, а в марте в Каире проходили межмидовские консультации по европейской проблематике, а затем двусторонние консультации по вопросам деятельности ООН и тематике прав человека с участием заместителей Лаврова. При этом предыдущая очная встреча Лаврова и Шукри не состоялась: она значилась в программе визита главы МИД Египта в Москву в конце октября прошлого года, однако российский министр был вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом человеком.

Реализация масштабных проектов

Ключевой договоренностью, которая определяет аспекты взаимодействия Москвы и Каира, является Договор между РФ и Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Документ был подписан по итогам официального визита президента Египта в Сочи в октябре 2018 года и вступил в силу 10 января 2021 года. "В ходе предстоящего визита в Египет Сергея Лаврова будут обстоятельно рассмотрены вопросы дальнейшего наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями", - отметили в МИД РФ.

Можно ожидать, что Лавров в Египте также обсудит возможность организации новых встреч на высшем уровне. Договор о сотрудничестве подразумевает встречи лидеров стран не реже одного раза в год, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в этот распорядок. Ранее ас-Сиси пригласил президента России Владимира Путина на церемонию закладки первого камня в фундамент АЭС в Эд-Дабаа, которая будет возводиться госкорпорацией "Росатом", а Шукри выразил надежду, что российский лидер вновь посетит Египет "при первой возможности".

К масштабным экономическим проектам, которые Россия и Египет реализуют совместно, помимо строительства АЭС в Эд-Дабаа, относится и создание российской промзоны в экономической зоне Суэцкого канала. В октябре 2020 года Минпромторг РФ сообщил, что компании "Трансмашхолдинг", группа "ЭФКО" и ООО "Газпромнефть-Снабжение" станут якорными резидентами зоны с облегченным налоговым режимом. Первый этап ее создания предусматривает освоение 5,2 млн кв. м, земля будет арендоваться на льготных условиях в течение 50 лет.

Продвижению деловой кооперации между странами способствует совместная российско-египетская комиссия по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, председателем которой с российской стороны является глава Минпромторга Денис Мантуров. Ее тринадцатое заседание планируется провести в этом году в очном формате в Москве.

Возобновление чартеров в Египет

Важной темой в российско-египетском информационном поле остается восстановление чартерных рейсов из РФ на курорты Египта. Полеты между странами полностью останавливались в ноябре 2015 года после катастрофы на Синайском полуострове самолета российской компании "Когалымавиа", направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы в Каир, но туристические полеты до сих пор не восстановлены. С российской стороны отмечались шаги Египта для усовершенствования системы безопасности в аэропортах, однако в процесс разрешения полетов вмешалась и пандемия коронавируса.

Накануне визита Лаврова его египетский коллега Самех Шукри заявил в интервью ТАСС, что в Каире "с нетерпением ждут" возвращения рейсов из России в египетские туристические зоны. "Мы приложили максимум усилий для достижения высочайшего уровня безопасности в аэропортах Египта и на самих курортах", - подчеркнул Шукри. В свою очередь Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" подтвердил заинтересованность Москвы в возобновлении туристических полетов на курорты Египта. "Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", - отметил российский министр.

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