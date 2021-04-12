Лавров в Каире обсудит торговое и гуманитарное партнерство и российскую помощь в регионе

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет ряд встреч в ходе своей рабочей поездки в Египет. Программа визита главы российского внешнеполитического ведомства в Каир предусматривает встречу с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, переговоры с министром иностранных дел республики Самехом Шукри, а также встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.
Как подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "в России придают особое значение поддержанию высокого уровня сотрудничества с Египтом". Москва рассматривает Каир в качестве одного из ведущих партнеров в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Стороны поддерживают активные контакты по линии внешнеполитических ведомств. Главы МИД регулярно проводят телефонные разговоры, а в марте в Каире проходили межмидовские консультации по европейской проблематике, а затем двусторонние консультации по вопросам деятельности ООН и тематике прав человека с участием заместителей Лаврова. При этом предыдущая очная встреча Лаврова и Шукри не состоялась: она значилась в программе визита главы МИД Египта в Москву в конце октября прошлого года, однако российский министр был вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом человеком.
Реализация масштабных проектов
Ключевой договоренностью, которая определяет аспекты взаимодействия Москвы и Каира, является Договор между РФ и Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Документ был подписан по итогам официального визита президента Египта в Сочи в октябре 2018 года и вступил в силу 10 января 2021 года. "В ходе предстоящего визита в Египет Сергея Лаврова будут обстоятельно рассмотрены вопросы дальнейшего наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями", - отметили в МИД РФ.
Можно ожидать, что Лавров в Египте также обсудит возможность организации новых встреч на высшем уровне. Договор о сотрудничестве подразумевает встречи лидеров стран не реже одного раза в год, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в этот распорядок. Ранее ас-Сиси пригласил президента России Владимира Путина на церемонию закладки первого камня в фундамент АЭС в Эд-Дабаа, которая будет возводиться госкорпорацией "Росатом", а Шукри выразил надежду, что российский лидер вновь посетит Египет "при первой возможности".
К масштабным экономическим проектам, которые Россия и Египет реализуют совместно, помимо строительства АЭС в Эд-Дабаа, относится и создание российской промзоны в экономической зоне Суэцкого канала. В октябре 2020 года Минпромторг РФ сообщил, что компании "Трансмашхолдинг", группа "ЭФКО" и ООО "Газпромнефть-Снабжение" станут якорными резидентами зоны с облегченным налоговым режимом. Первый этап ее создания предусматривает освоение 5,2 млн кв. м, земля будет арендоваться на льготных условиях в течение 50 лет.
Продвижению деловой кооперации между странами способствует совместная российско-египетская комиссия по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, председателем которой с российской стороны является глава Минпромторга Денис Мантуров. Ее тринадцатое заседание планируется провести в этом году в очном формате в Москве.
Возобновление чартеров в Египет
Важной темой в российско-египетском информационном поле остается восстановление чартерных рейсов из РФ на курорты Египта. Полеты между странами полностью останавливались в ноябре 2015 года после катастрофы на Синайском полуострове самолета российской компании "Когалымавиа", направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы в Каир, но туристические полеты до сих пор не восстановлены. С российской стороны отмечались шаги Египта для усовершенствования системы безопасности в аэропортах, однако в процесс разрешения полетов вмешалась и пандемия коронавируса.
Накануне визита Лаврова его египетский коллега Самех Шукри заявил в интервью ТАСС, что в Каире "с нетерпением ждут" возвращения рейсов из России в египетские туристические зоны. "Мы приложили максимум усилий для достижения высочайшего уровня безопасности в аэропортах Египта и на самих курортах", - подчеркнул Шукри. В свою очередь Лавров в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" подтвердил заинтересованность Москвы в возобновлении туристических полетов на курорты Египта. "Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", - отметил российский министр.
Борьба с коронавирусом и вопрос вакцин
Как отметили в российском дипведомстве, Лавров в Каире уделит "значительное внимание" вопросам взаимодействия в области борьбы с коронавирусом. Египет, население которого превышает 100 млн человек, 24 февраля зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V". После этого местные СМИ сообщали о планах Каира закупить крупную партию препарата у Москвы.
В данный момент в стране используются вакцины китайской корпорации Sinopharm и британско-шведской компании AstraZeneca.
Международная повестка и роль России
Россия и Египет тесно сотрудничают и по ряду международных направлений. "[В ходе визита Лаврова] будет проведен обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной проблематики с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии и палестино-израильском урегулировании", - указали в российском дипведомстве. При этом Москва и Каир регулярно поддерживают контакты на уровне министров и заместителей глав МИД по вопросам содействия урегулированию конфликтов в регионе.
В Каире же высказали намерение среди прочего обсудить с Лавровым возможную роль России в урегулировании кризиса вокруг возводимой Эфиопией плотины "Возрождение". Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС может возникнуть острая нехватка воды в Ниле, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам, и пытаются закрепить для себя нормы водных ресурсов и максимально растянуть сроки заполнения водохранилища. При этом Эфиопия отказалась как от обязательного арбитража на завершающей стадии проекта, так и от подключения международных посредников в лице Евросоюза, ООН или США. "РФ действительно может взять на себя такую ответственность в сотрудничестве с постоянными членами Совбеза, у нее есть возможности и необходимое влияние, чтобы играть позитивную роль в этом отношении", - отметил Шукри в интервью ТАСС.
Год гуманитарного сотрудничества
Перекрестный гуманитарный год России и Египта планировался на 2020 год, однако и здесь пандемия вынудила поменять планы. Мероприятия были перенесены на 2021 год, их старт откладывался. В министерстве культуры РФ выражали надежду, что полноценно Год стартует в мае в Каире. В связи с этим активизация культурно-гуманитарных связей станет одной из тем переговоров Лаврова в столице Египта.
Мероприятия в рамках Года гуманитарного сотрудничества "с нетерпением ждут" и в Египте, отметил глава МИД республики. "Мы всегда отдаем дань уважения российской культуре и тому интересу, который она вызывает в мировом масштабе и всех видах искусства, огромному наследию и произведениям, влияющим на культурные тенденции в мире", - подчеркнул Шукри.