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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Кремль 12 апреля расскажет детали организации послания Путина

Место оглашения послания, состав участников и порядок присутствия еще уточняются, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Аккредитация журналистов для освещения послания президента РФ Владимира Путина парламенту начнется в понедельник, тогда же Кремль расскажет о некоторых оргвопросах этого мероприятия. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию газеты "Коммерсантъ" о том, что Путин выступит с посланием в центральном выставочном зале "Манеж".

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"В понедельник объявим аккредитацию и сообщим детали", - сказал он.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в этом году 21 апреля. Как отмечал ранее Песков, мероприятие пройдет полностью в очном режиме. При этом представитель Кремля указывал, что об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не идет.

Место оглашения послания, состав участников и порядок присутствия еще уточняются, пояснял Песков. Кремль традиционно не анонсирует темы, которые будут затронуты в выступлении главы государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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