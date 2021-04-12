Кремль 12 апреля расскажет детали организации послания Путина

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Аккредитация журналистов для освещения послания президента РФ Владимира Путина парламенту начнется в понедельник, тогда же Кремль расскажет о некоторых оргвопросах этого мероприятия. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию газеты "Коммерсантъ" о том, что Путин выступит с посланием в центральном выставочном зале "Манеж".

"В понедельник объявим аккредитацию и сообщим детали", - сказал он.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в этом году 21 апреля. Как отмечал ранее Песков, мероприятие пройдет полностью в очном режиме. При этом представитель Кремля указывал, что об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не идет.

Место оглашения послания, состав участников и порядок присутствия еще уточняются, пояснял Песков. Кремль традиционно не анонсирует темы, которые будут затронуты в выступлении главы государства.