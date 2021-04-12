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Кабмин включил "цифровую зрелость" властей в критерии оценки эффективности губернаторов

В перечень также добавили вовлеченность населения в волонтерство и занятия спортом

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство России обновило перечень критериев оценки эффективности деятельности губернаторов, включив в него "цифровую зрелость" региональных органов власти, а также вовлеченность населения в волонтерство и занятия спортом. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

"Методику (оценки эффективности губернаторов - прим. ТАСС) дополнили критериями, которых не было в предыдущей версии документа, утвержденной в 2019 году, - говорится в сообщении. - Речь идет, в частности, об уровне вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность и занятия спортом, динамике посещения культурных мероприятий, "цифровой зрелости" госорганов".

Документ включает в себя 38 методик: 19 для расчета показателей за предыдущий год и еще 19 для установления целевых значений на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития. В их числе ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона. "Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом России, - подчеркнули в кабмине. - При этом субъекты РФ, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра".

Документ был подготовлен совместно с профильными комиссиями Госсовета.

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