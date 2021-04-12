Журналистам необходимы два отрицательных теста для очной работы на послании президента

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Кремль объявил аккредитацию на участие в освещении ежегодного послания президента Федеральному собранию. Журналистов допустят к очной работе на мероприятии при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что формат работы прессы и число приглашенных представителей СМИ будут определены с учетом требований Роспотребнадзора. "Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно", - говорится в сообщении. Справки нужно будет предъявить на входе в печатном или электронном виде.

Из-за необходимости соблюдения ограничений, связанных с коронавирусом, число приглашенных журналистов будет определено, исходя из квоты. Так, печатные издания могут аккредитовать двух человек (корреспондента и фотографа), информационные агентства - трех (двух корреспондентов и фотографа), электронные СМИ и радиокомпании - только одного корреспондента, а телеканалы - шесть человек, включая двух корреспондентов, двух операторов и двух звукооператоров.

Заявки на аккредитацию принимаются только в электронном виде на сайте kremlin.ru (президент.рф) от СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных средств массовой информации, аккредитованных при МИД РФ. Подать их можно до 17:00 мск 13 апреля. Список аккредитованных журналистов, а также информация о времени и месте их сбора будут опубликованы на президентском сайте 15 апреля 2021 года.