Косачев: если Израиль причастен к аварии в Натанзе, его действия должно изучить МАГАТЭ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Действия Израиля, если подтвердится его причастность к аварии на распределительной электросети объекта в Натанзе, должны стать предметом изучения МАГАТЭ. Такое мнение высказал в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Если, подчеркну, если подтвердится причастность Израиля к недавней аварии на распределительной электросети объекта в Натанзе, эти действия подпадают под действие конвенции [Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма (МКБАЯТ)], <...> должны быть предметом изучения со стороны МАГАТЭ", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что Генассамблея ООН одобрила конвенцию 13 сентября 2005 года, она вступила в силу 7 июля 2007 года. Документ подписал и Израиль. Сенатор указал, что в иранском городе Натанза расположен горно-обогатительный комбинат, на котором происходит обогащение урана. Комбинат входит в число объектов, находящихся под наблюдением МАГАТЭ в рамках ядерной сделки 2015 года между Ираном и группой мировых держав.

"То есть это ядерный объект. По тексту конвенции (цитата с изъятиями) "любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей конвенции, если оно незаконно и умышленно … повреждает ядерный объект … с намерением нанести существенный ущерб собственности… И еще там сказано, что "ничто в настоящей конвенции не наделяет государство-участник правом осуществлять на территории другого государства-участника юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию властей этого другого государства-участника в соответствии с его национальным законодательством", - отметил Косачев.

Парламентарий убежден, пока будет сохраняться неопределенность с наличием либо отсутствием у Израиля ядерного оружия, "всегда будет оставаться колоссальным стимулирующим фактором такое оружие разрабатывать для тех стран региона, которые видят в Израиле угрозу своим национальным интересам". "Это замкнутый круг, и он может быть разорван только в случае безусловного соблюдения всеми пороговыми странами (включая и Иран, и Израиль) требований Договора о нераспространении ядерного оружия. В котором, кстати, Иран участвует, а Израиль - нет", - указал Косачев.

Вместе с тем вице-спикер СФ отметил в числе позитивных моментов недавнее заявление Госдепа США, что кампания максимального давления на Иран, выход из СВПД и введенные санкции не преуспели в том, чтобы Америка и американский народ оказались в большей безопасности и США нужно найти способ вернуться к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. "Вот всем бы так. Или, как говорил Черчилль, "американцы всегда находят единственно верное решение после того, как перепробуют все остальные", - заключил политик.

О ЧП в Натанзе

В воскресенье иранская сторона сообщила, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

Газета The New York Times сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в понедельник, что Израиль причастен к произошедшей аварии на ядерном объекте, задачей которой был срыв переговоров по ядерной сделке.