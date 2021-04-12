Пескову неизвестно о запросах Киева на разговор Путина с Зеленским

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о запросах в последние дни со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы [на этот счет]", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, получала ли Москва запрос из Киева на разговор Путина с Зеленским. При этом Песков заверил, что президенту РФ "всегда есть что сказать в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны".

Песков также заявил, что Россия считает особенно важным заботиться об интересах отвергнутых собственным государством русскоговорящих жителей Донбасса.

"Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире, - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. - А что касается русскоязычных граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках [Донбасса], - особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством".

Представитель Кремля подчеркнул, что гражданская война на Украине стала "большой трагедией для соседей Украины и для Европы в целом".

Кремль надеется, что Киев проявит политическую мудрость и сведет на нет провокационные действия в отношении юго-востока страны, заявил пресс-секретарь президента РФ. "Надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве, дело не будет принимать серьезного оборота и провокационные действия все-таки сойдут на нет", - сказал представитель Кремля.