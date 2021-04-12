Песков: повторение призывов США к РФ "отказаться от агрессивных действий" девальвирует их

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Постоянное повторение призывов к России со стороны США "отказаться от агрессивных действий" обесценивает эти высказывания Вашингтона. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Определенно, происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угроз, заставят заплатить цену. Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются", - сказал он, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент Джо Байден по-прежнему придерживается позиции, что России придется "заплатить цену", если она будет действовать "агрессивно и безответственно".

По словам представителя Кремля, Россия ни для кого никогда не представляла и не представляет угрозы, а также никогда не занималась агрессивными действиями.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.