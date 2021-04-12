Функционера "Единой России" в Приморье исключили из партии за брошенную на дороге канистру

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /ТАСС/. Руководитель международного партийного центра "Единой России" Игорь Хрущев исключен из партии за то, что в начале марта выбросил канистру из-под масла на обочину дороги во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба приморского регионального отделения "Единой России".

Хрущев в начале марта выбросил мусор на дорогу. Этот поступок спровоцировал волну возмущения и критики со стороны общественности, но никаких объяснений своим действия виновник происшествия не дал.

"Партийный устав трактует его поступок однозначно - как дискредитирующий партию. Кроме того, его действия дискредитируют проект "Чистая страна", который реализует партия в Приморском крае. Считаю необходимым принять официальное решение по кандидатуре Хрущева - освободить от всех партийных должностей и исключить из "Единой России", - цитирует пресс-служба губернатора края Олега Кожемяко.

Хрущев автоматически смещен со всех руководящих постов - освобожден от руководства международным партийным центром и выведен из состава президиума регионального политсовета.

Кожемяко в своем телеграм-канале также уточнил, что "за непринятые вовремя меры в отношении Хрущева теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии". Кроме того, губернатор отметил, что выговоры получат все его заместители. Согласно информации на сайте реготделения "Единой России", пост врио руководителя регионального исполнительного комитета занимает Екатерина Маленкова.