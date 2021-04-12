Лавров: заседание межправкомиссии РФ и Египта по экономике пройдет в России в 2021 году

КАИР, 12 апреля. /ТАСС/. Ближайшая встреча российско-египетской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству запланирована к проведению в 2021 году в России. Об этом сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

"Отводим важную роль совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Очередное заседание этой комиссии должно состояться в этом году в РФ", - сказал он.

"Мы рассмотрели в рамках подготовки к заседанию комиссии ход реализации крупных совместных проектов. Прежде всего, по сооружению атомной электростанции и о создании российской промышленной зоны в Египте. Подчеркнули значимость уже осуществляемого целого ряда проектов в таких сферах, как транспортная инфраструктура, в том числе участие наших компаний в модернизации отдельных участков железнодорожной сети Египта", - добавил он.

Стабилизация военно-политической ситуации в Ливии

Министр иностранных дел РФ также заявил, что Россия и Египет отмечают прогресс в урегулировании военно-политической ситуации в Ливии, которая необходима для восстановления единства в стране.

"Отметили с удовлетворением некоторую стабилизацию военно-политической ситуации, что создает благоприятные условия для восстановления единства страны. Мы выступаем за выполнение всех тех решений, которые были приняты самими ливийцами в Женеве и затем в Ливии, по вопросам организации переходного процесса и подготовки к референдуму по конституции и к выборам новых органов власти", - сказал он.

"Считаем важным выполнять все, о чем условились на заседаниях военного комитета "пять плюс пять", - добавил министр.

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои, а весной 2019 года Хафтар, ставка которого находится в Бенгази, развернул наступление на столицу. ПНС в ответ мобилизовало своих сторонников, в том числе наиболее боеспособные мисуратские бригады, а также обратилось за поддержкой к Турции.

В начале февраля текущего года после начавшихся еще в прошлом году переговоров Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.