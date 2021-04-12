Лавров: Россия предостерегает все страны от подпитывания милитаристских настроений Киева

КАИР, 12 апреля. /ТАСС/. Россия настоятельно рекомендует ответственным странам, включая Турцию, проанализировать воинствующие заявления Киева и предостерегает их от подпитывания милитаристских настроений властей Украины. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Киеву ударных беспилотников.

"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, - Турция одна из них - настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", - сказал министр.

Он напомнил, что в 2014 году, после "антиконституционного государственного переворота", киевская власть "ровно под воздействием такого рода поощрений" осуществила агрессию против собственного народа. "Поэтому, когда сейчас представители администрации [президента Украины Владимира] Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует в Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, - это неправда. <...> Жители Донбасса ни на кого на основной территории Украины не нападали. Они просто попросили оставить их в покое и дать им разобраться, что происходит, когда власть в Киеве захватили неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны", - отметил глава российского МИД.

"Я очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможности поставок ей того или иного военного оборудования", - резюмировал Лавров.

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 на Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи "Океан" в Николаеве.

Военная активность США в районе Украины

Министр иностранных дел России также отметил, что вопрос о том, что делают США на Украине, организуя мероприятия по линии НАТО и направляя свои корабли в Черное море в тысячах километров от своей границы, остается открытым.

"Задаются вопросы, что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории, этот вопрос пока остается без ответа", - сказал министр.

При этом Лавров отметил, что военная активность США в районе Украины сейчас происходит "особенно напористо" и сопровождается агрессивной риторикой.

Глава российского МИД призвал страны, которые поощряли русофобские настроения украинского руководства и нежелание Киева выполнять минские соглашения, извлечь уроки из прошлых событий. "Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия", - резюмировал Лавров.