Лавров надеется, что вопрос возвращения Сирии в ЛАГ урегулируют достаточно быстро

КАИР, 12 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что вопрос восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) будет урегулирован достаточно быстро. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Он отметил, что такой вопрос с учетом противоречий и эмоций, накопившихся за многие годы, в одночасье не решишь. Тем не менее, по словам министра, РФ чувствует, что ее последовательные призывы создать условия для решения этой проблемы "находят отклик, причем все более заинтересованный и все более позитивный". "Могу подтвердить, что именно такие выводы мы вынесли из недавнего визита в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, сегодня мы об этом тоже подробно говорили", - указал Лавров.

"Считаю, что здесь, наверное, главное, чтобы обе стороны - и Лига арабских государств, и Сирия - осознали коренные преимущества восстановления членства Сирии в этой панарабской организации, - сказал глава МИД РФ. - Если эти преимущества осознаются, а я услышал от всех моих собеседников, что это именно так, все остальное - дело дипломатической техники. Арабская дипломатия весьма и весьма известна своей эффективностью, поэтому мне кажется, здесь мы можем рассчитывать, что вопрос будет урегулирован, причем, надеюсь, достаточно быстро".

Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года на фоне активизации вооруженного конфликта в этой стране.

ЛАГ была создана 22 марта 1945 года в Каире на конференции арабских государств, в которой принимали участие семь стран: Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Трансиордания (ныне — Иордания) и Йемен. Сейчас в ЛАГ входят 22 государства.

Лагеря беженцев

Глава МИД РФ также сообщил, что Россия считает контрпродуктивными и недальновидными попытки финансировать лагеря беженцев в Сирии вместо того, чтобы создавать условия для их возвращения домой.

"Мы высказались за скорейшее создание условий для возвращения беженцев. Россия считает контрпродуктивными и недальновидными попытки финансировать лагеря беженцев, которые были созданы на территории соседних с Сирией стран вместо того, чтобы направлять средства на создание условий для их возвращения к родным очагам", - сказал он.

Как отметил Лавров, Россия и Египет имеют единую позицию о необходимости сохранения суверенитета, территориальной целостности, политического единства Сирии и уважение права ее граждан самим определять будущее своей страны. "Особое значение на нынешнем этапе имеет оказание сирийцам помощи в преодолении последствий многолетнего вооруженного конфликта и оказание им помощи в том, чтобы восстановление гуманитарной и элементарной экономической инфраструктуры не тормозилось незаконными односторонними санкциями, которые направлены на удушение сирийского народа в надежде на то, что это приведет к так называемой смене режима", - добавил глава МИД РФ.