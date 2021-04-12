САРАТОВ, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин прибыл в Саратовскую область, где проведет в городе Энгельсе совещание о развитии космической отрасли, а также посетит место приземления Юрия Гагарина.

Как сообщил ранее журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Энгельсе глава государства побывает в Парке покорителей космоса и возложит цветы к памятнику Гагарину, установленному на месте, где космонавт совершил посадку. Позже в Энгельсе Путин проведет по видеоконференции совещание о планах развития космической отрасли, где выступят с основными докладами вице-премьер Юрий Борисов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Песков добавил, что в поездке главу государства будут сопровождать спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат Госдумы, космонавт Валентина Терешкова, а также губернатор Саратовской области Валерий Радаев, с которым президент проведет отдельную встречу.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин, ставший первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. 12 апреля на месте приземления первого космонавта планеты планируется официально открыть Парк покорителей космоса.