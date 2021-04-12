Путин поручил кабмину подготовить меры по достижению приоритетов в сфере космоса

ЭНГЕЛЬС /Саратовская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство России должно подготовить меры по достижению приоритетов в космической отрасли. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании по этому вопросу.

Он напомнил, что в январе 2020 года были утверждены Основы госполитики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Этот документ, по словам российского лидера, - ориентир для реализации масштабных задач в освоении космоса на ближайшие годы и в предстоящие десятилетия. "Для достижения поставленных масштабных целей нужен комплексный, долгосрочный подход, который в полной мере будет учитывать наши приоритеты в космической сфере и будет подкреплен соответствующими ресурсами. Для этого правительству необходимо подготовить и утвердить документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в основах госполитики в области космической деятельности", - сказал Путин.

По его словам, "все основные проекты нужно еще раз проанализировать, проекты с наиболее важными этапами их реализации". Кроме того, добавил Путин, "четко определенные задачи и результаты каждого этапа должны быть абсолютно понятны". "И все эти проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам", - резюмировал он.

Практическое использование

Президент подчеркнул, что "с учетом специфики космической деятельности такой документ должен носить комплексный и долгосрочный характер, отражать видение перспектив развития космической отрасли не менее чем на 10 лет вперед". При этом, по его словам, "акцент должен быть сделан на практическом использовании результатов космической деятельности в экономике и социальной сфере России, прежде всего, в области телекоммуникаций, транспорта, промышленности, образования, здравоохранения".

Путин указал и на то, что космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации всей жизни, "речь идет о повышении качества связи, спутниковой навигации, расширении возможностей для метеонаблюдений и экологического мониторинга, для дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами, за безопасностью дорожного движения".

"Понимаю, что с учетом динамично меняющейся внешней и внутренней ситуации, внешних и внутренних условий определенные приоритеты, срок поставленных задач в космической сфере, возможно, следует и уточнить, скорректировать", - сказал глава государства. Путин предложил обсудить такие идеи, если они имеются, в ходе совещания 12 апреля.

Россия продолжит развивать программы международного сотрудничества в космической сфере, отметил лидер страны."Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе", - указал глава государства на совещании по вопросам развития космической отрасли. "Вместе с тем надо последовательно двигаться и вперед, решать новые задачи для новых фундаментальных исследований, в практическом освоении космоса, внеземного пространства, использовать наше преимущество для укрепления обороноспособности страны, наращивать темп научно-технологического и экономического развития страны", - подчеркнул Путин.

Статус ведущей ядерной и космической державы

При этом он отметил, что Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. "В новом, ХХI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую и с обороной", - сказал глава государства.

Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с отмечаемым 12 апреля Днем космонавтики и 60-летием первого полета человека в космос. Президент назвал полет Юрия Гагарина "грандиозным событием, которое изменило мир", стало началом новой эпохи освоения космического пространства. "Мы будем всегда гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во Вселенную, а первопроходцем на этом великом пути стал наш соотечественник", - заверил глава государства. Он обратил внимание, что к нынешнему празднику открылся Парк покорителей космоса в Саратовской области, а в Калуге начинает работу новый комплекс Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского - один из самых больших в мире музеев, посвященных освоению космоса.

"Наш долг не только беречь память о поколении покорителей космоса, чтить мужество и смелость космонавтов, которые, невзирая на риск, шли в неизведанное, тех, кто создавал уникальные космические системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите, не только помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял космический потенциал, - наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса", - отметил президент.

Он добавил, что в ракетно-космической отрасли России сейчас трудятся свыше 50 тыс. человек в возрасте до 35 лет. "Надо еще активнее привлекать молодые кадры, открывать им широкие возможности для карьерного роста, повышения уровня образования и квалификации, помогать в улучшении условий жизни", - поставил задачу глава государства. Он уверен, что "в отрасли всегда будут работать достойные продолжатели дела Юрия Гагарина, Сергея Королева, многих других выдающихся космонавтов, конструкторов, инженеров, которые своими успехами преумножают славу отечественной космонавтики".

На нынешнем совещании Путин предложил обсудить вопросы, "связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализировать, что нужно сделать, чтобы усилить позиции в этой стратегической сфере".