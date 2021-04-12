Россия и Сейшелы подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонде подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В совместном заявлении Российская Федерация и Республика Сейшельские Острова подчеркивают необходимость заключения международного договора, запрещающего размещение и применение оружия в космосе, и призывают страны, не являющиеся участниками инициативы по НПОК, рассмотреть возможность полноформатного присоединения к ней", - указали в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что документ стал "очередным шагом в рамках глобализации международной инициативы по НПОК, подтвердив решимость государств объединить усилия для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве".

Инициатива по неразмещению первыми оружия в космосе была выдвинута Россией в октябре 2004 года. Ее полноформатными участниками являются 30 государств.