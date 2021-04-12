Посол России в США встретился с фракцией КПРФ в рамках консультаций в Москве

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов встретился в понедельник с фракцией КПРФ в Государственной думе в рамках консультаций в Москве. Об этом сообщило на своей странице в Facebook посольство РФ в США.

"12 апреля состоялась встреча фракции КПРФ в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с послом Российской Федерации в США А. И. Антоновым. Вел заседание председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Г. А. Зюганов", - отмечает посольство.

"Глава российской дипломатической миссии в Соединенных Штатах Америки находится в Москве для проведения всеобъемлющих консультаций о состоянии российско-американских отношений в законодательном собрании, а также в федеральных министерствах и ведомствах", - подчеркивается в тексте.

Антонов был приглашен на консультации в российскую столицу 17 марта после резонансного интервью главы администрации США Джо Байдена, в котором тот заявил, что руководство России должно будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Байден также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Посол находится в столице России с 21 марта. Как заявил 5 апреля ТАСС в Москве дипломатический источник, сроки возвращения Антонова в Вашингтон зависят от того, будут ли предприняты американской стороной шаги по нормализации двусторонних отношений.