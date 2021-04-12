Путин утвердил Основы госполитики в области международной информационной безопасности

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил в понедельник Основы государственной политики в области международной информационной безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности", - говорится в указе.

Как отмечается в самом документе, эти основы направлены на продвижение российских подходов к формированию системы обеспечения международной информационной безопасности и российских инициатив в этой сфере, на содействие созданию международно-правовых механизмов предотвращения и урегулирования межгосударственных конфликтов в глобальном информационном пространстве и на организацию межведомственного взаимодействия.